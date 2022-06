Laut UN-Kinderhilfswerk Unicef sind fast acht Millionen Kinder unter fünf Jahren in 15 Krisenländern vom Hungertod bedroht. Für die Versorgung der gefährdeten Kinder, unter anderem am Horn von Afrika und in der Sahelzone, seien jetzt dringend neue Finanzmittel nötig, erklärte Unicef. So benötige die Organisation 1,2 Milliarden US-Dollar unter anderem für die Beschaffung und Verteilung von therapeutischer Nahrung. Das Kinderhilfswerk erwartet vom G7-Gipfel zusätzliche Finanzmittel.

Last but not least will Bundeskanzler Scholz die G7 für die Gründung eines Klima-Clubs gewinnen. Ziel ist die Förderung ambitionierter Klimaschutzprojekte, um die Umsetzung des Pariser Abkommens zu beschleunigen. Außerdem sollen einheitliche Standards für den Ausstoß und die Bepreisung von CO2 vereinbart werden. Deutschland und die USA haben beim G7-Treffen der Umwelt - und Energieminister Ende Mai bereits eine Energie- und Klimapartnerschaft geschlossen. Im Fokus stehen die Entwicklung des Windenergie-Sektors auf See, das Thema Wasserstoff, Verkehr ohne Treibhausgasemissionen sowie die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern.