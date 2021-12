Angesichts der stockenden Atomgesprächen mit dem Iran in Wien sagte Baerbock, das jüngste Angebot der Iraner bedeute, dass man in den Verhandlungen um sechs Monate zurückfalle. Der Iran habe massiv Vertrauen verspielt und müsse nun selbst die eigene Position revidieren. Die Verhandlungen in Wien seien "kein Selbstzweck, sondern verhindern, dass Iran Ressourcen und Know-how bekommt, um eine Atombombe zu bauen". Die Grünen-Politikerin betonte: "Die Zeit läuft uns an dieser Stelle davon."