Die EU-Kommission plant für den Fall eines Gaslieferstops durch Russland umfangreiche Energiesparmaßnahmen in ganz Europa. Der Entwurf für einen Gasnotfallplan sieht vor, dass die Mitgliedstaaten im Winter eine reduzierte Heiztemperatur von 19 Grad in öffentlichen Gebäuden und Geschäftsgebäuden anordnen können. "Jetzt handeln kann die Auswirkungen einer plötzlichen Versorgungsunterbrechung um ein Drittel reduzieren", heißt es in dem Entwurfstext. Es gebe mittlerweile ein erhebliches Risiko, dass Russland in diesem Jahr Gaslieferungen nach Europa stoppe.