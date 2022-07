Kremlsprecher Dmitri Peskov (Archivbild) Bildrechte: IMAGO/ITAR-TASS

Die Bundesregierung zweifelte die Begründung aus Moskau für die gedrosselten Gaslieferungen an. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte, Russland führe einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland. Zugleich drängte die Regierung darauf, die Turbine wieder einzusetzen, damit sich Russland nicht mehr auf ein technisches Problem berufen könne.



Kanada hatte eine Auslieferung der Turbine bislang mit Verweis auf die Sanktionen gegen Russland begründet. Nun soll die Turbine zunächst an Deutschland gehen statt direkt nach Russland. In Kanada stößt die Auslieferung dennoch weiter auf Kritik. Alexandra Chyczij, Präsidentin des Ukrainisch-Kanadischen Kongresses, sprach von einer "Kapitulation" vor russischen Ultimaten. Kanada setze einen "gefährlichen Präzedenzfall", der das Sanktionsregime gegen Russland schwächen werde, sagte sie der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail".