Bildrechte: picture alliance/dpa/AP/Mahmoud Essa

"Airdrops" Bundeswehr-Luftwaffe soll Hilfsgüter über Gazstreifen abwerfen

Hauptinhalt

12. März 2024, 20:10 Uhr

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist katastrophal und es droht eine Hungerkrise. Die Bundesregierung will sich nun am Abwurf von Hilfsgütern aus Luft beteiligen. Außerdem startete am Dienstag das erste Schiff mit Hilfsgütern aus Zypern.