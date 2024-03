Krieg in Nahost Erneute Verhandlungen über Feuerpause und Geiseln

18. März 2024, 21:04 Uhr

In Katar haben Vermittler und der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad erneut Gespräche über eine Feuerpause im Gazasteifen begonnen. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Sonntag bereits im Gespräch mit Israels Präsident Benjamin Netanjahu eine Waffenruhe gefordert – jedoch ohne Erfolg. In Gaza haben israelische Soldaten 20 Hamas-Kämpfer in einem Krankenhaus getötet. Zudem verhängte die EU Sanktionen gegen israelische Siedler.