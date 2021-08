Bei Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten am Grenzzaum zum Gazastreifen sind am Samstag nach offiziellen Angaben 41 Palästinenser und ein israelischer Grenzpolizist verletzt worden. Zwei palästinensische Jungen im Alter von 13 und 14 Jahren befinden sich nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Lebensgefahr. Auch der Grenzpolizist sei in kritischem Zustand, so die Armee.