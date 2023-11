Krieg in Nahost Israelische Armee dringt in Schifa-Klinik ein

15. November 2023, 07:30 Uhr

Seit Tagen kommt es rund um die Schifa-Klinik in Gaza-Stadt zu Gefechten zwischen israelischen Bodentruppen und der Hamas. Israel vermutet dort das Hauptquartier der Terrororganisation. In der Nacht zum Mittwoch sind israelische Soldaten in das Krankenhaus eingedrungen. Das hat die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde in Gaza bestätigt.