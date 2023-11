Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge die Kontrolle über mehrere Gebäude der islamistischen Hamas in Gaza-Stadt übernommen. Nach Angaben des Militärs gehören dazu das Hamas-Parlament und Gebäude der Polizei.

Die israelische Armee will zahlreiche Waffen der Terrormiliz Hamas im Keller eines Krankenhauses in Gaza gefunden haben. Armeesprecher Daniel Hagari zeigte Aufnahmen von Sprengsätzen, Schusswaffen und Handgranaten. Außerdem habe es in der evakuierten Kinderklinik Al-Rantisi Hinweise gegeben, dass dort Geiseln festgehalten worden sein könnten. Dies bestätigten auch israelische Geheimdienstinformationen. Die Hinweise würden nun untersucht. Man gehe davon aus, dass sich Hamas-Terroristen nach dem Angriff vom 7. Oktober im Keller des Krankenhauses versteckt hätten.