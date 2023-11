Krieg in Nahost Frankreich fordert langfristige Kampfpause in Gaza

Frankreich hat die Situation im Gazastreifen als unhaltbar kritisiert und eine langfristige Kampfpause gefordert. Außenministerin Catherine Colonna sagte bei einem EU-Treffen in Brüssel: "Es gibt zu viele zivile Opfer. So kann es nicht weitergehen." Die humanitäre Lage in Gaza müsse schnell verbessert werden. Frankreich plädiere für eine langfristige, dauerhafte Kampfpause, damit mehr humanitäre Hilfsgüter in Gaza ankommen könnten. Colonna forderte zudem, dass zwischen der Zivilbevölkerung und Terrororganisationen unterschieden werden müsse. In der vergangenen Woche hatte bereits Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine "Waffenruhe" für Gaza gefordert.