Gaza-Konflikt Waffenruhe zwischen Israel und Palästinensern in Kraft

Nach tagelangen schweren Kämpfen haben sich Israel und die militanten Palästinenser im Gaza-Konflikt auf eine Waffenruhe geeinigt. Wie Israel und die radikalislamische Palästinenserorganisation "Islamischer Dschihad" in getrennten Erklärungen mitteilten, trat die Waffenruhe am Sonntagabend um 23:30 Uhr Ortszeit (22:30 Uhr MESZ) in Kraft.