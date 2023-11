Die israelische Armee soll sich am Mittwochabend vom Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt zurückgezogen haben. Das berichtet ein vor Ort anwesender Journalist, der mit der Nachrichtenagentur AFP zusammenarbeitet. Soldaten und Panzer der israelischen Armee haben demnach das Gelände des Krankenhauses am Mittwochabend verlassen und um die Anlage herum Stellung bezogen. Eine Bestätigung der israelischen Armee steht jedoch aus.

Bildrechte: MDR.DE Israelische Bodentruppen waren am Mittwoch in das größte Krankenhaus im Gazastreifen eingedrungen und haben dort laut Medienberichten Waffen der islamistischen Hamas gefunden. Auf der Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen hätten die Soldaten in der Nacht zum Mittwoch "eine präzise und gezielte Operation" gegen die Hamas im Al-Schifa-Krankenhaus durchgeführt, teilte die Armee auf Telegram mit. Hinweise darauf, dass in der Klinik auch Geiseln festgehalten werden, gab es laut Medienberichten aber zunächst keine.