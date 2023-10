Den Angaben zufolge handelte sich um die größte Lieferung von humanitärer Hilfe seit dem 21. Oktober, als die Transporte in begrenztem Umfang wieder aufgenommen wurden. Dennoch werde ein viel größerer Umfang an Hilfe für die 2,3 Millionen notleidenden Menschen in Gaza benötigt, hieß es von den Vereinten Nationen.