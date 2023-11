Nahost-Krieg Kämpfe im Gazastreifen und Raketenbeschuss auf Israel gehen weiter

Am Freitag war auch der Inspekteur der Deutschen Luftwaffe, General-Leutnant Ingo Gerhartz, in Jordanien, wo er den Chef der jordanischen traf. Vor dem Abwurf der Hilfsgüter soll es Telefonate der beiden Offiziere mit dem israelischen Luftwaffenchef gegeben haben.

Zuvor hatte die deutsche Luftwaffe eine Militärübung in Jordanien beendet. Sechs Eurofighter sollten am Mittwoch zurück nach Laage bei Rostock fliegen, wie ein Sprecher am Montag sagte. Die Soldaten und ihre Maschinen waren am 10. Oktober in das arabische Land geflogen, um mit der jordanischen und der US-Luftwaffe an der Übung "Desert Air" teilzunehmen.