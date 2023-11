Krieg in Nahost Ausreise nach Ägypten – Erste Deutsche haben Gazastreifen verlassen

Die ersten Deutschen haben den Gazastreifen nach Angaben des Auswärtigen Amts in Richtung Ägypten verlassen können. "Nach intensiven Bemühungen konnte ein Team unserer Botschaft Kairo soeben die ersten ausgereisten Deutschen am Grenzübergang in Rafah in Empfang nehmen", schrieb die Behörde am Mittwoch im Onlinedienst X, vormals Twitter. Es handele sich dabei um Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen. Das Auswärtige Amt sprach von einer niedrigen einstelligen Zahl Deutscher.