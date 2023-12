Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Israel aufgefordert, mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen zu tun. Bei einem Besuch in einem Warenlager für Hilfsgüter des UN-Welternährungsprogramms WFP in Dubai sagte die Grünen-Politikerin, man könne die Menschen nicht einfach per Flugblatt auffordern, sich in Sicherheit zu bringen, wenn es keine sicheren Gebiete gebe. Die israelischen Militäreinsätze müssten deshalb gezielter sein. Nötig seien zudem sichere Räume und Kampfpausen.