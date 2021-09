Bernd Rießland: Die haben eine sehr große Auswirkung, glücklicherweise. Wir haben uns das nach Bundesländern angeschaut. Generell liegt der Marktanteil der Gemeinnützigen am Mietwohnungsmarkt in Österreich bei 40% im Durchschnitt. In Oberösterreich zum Beispiel sind es 64 bis 65%. Dort liegen die Marktmieten praktisch gar nicht über den Gemeinnützigen, also minimal, weil die Auswahlmöglichkeit da ist. In Wien liegt der Marktanteil der Gemeinnützigen bei 25%. Aber wir haben in Wien auch noch das große Segment des Wiener Wohnbaus, also der Gemeindewohnungen, so dass man in Summe eine ähnliche Relation hat. Das war und ist, glaube ich, wohnungspolitisch sehr wichtig. Bis 2000, 2005 war der Abstand zwischen privaten und gemeinnützigen Wohnungen in Wien ähnlich gering wie in Oberösterreich.