Die niederländische Staatsanwaltschaft klagt drei Russen und einen Ukrainer wegen 298-fachen Mordes an. Sie sollen damals hohe Funktionen bei den pro-russischen Rebellen gehabt haben und für den Abschuss der Maschine mit einer russischen Luftabwehrrakete vom Typ Buk verantwortlich gewesen sein. Die Waffe wurde nach Darstellung der Ankläger von einem russischen Militärstützpunkt in die Ukraine transportiert. Die Angeklagten, die in Russland vermutet werden, sind international zur Fahndung ausgeschrieben und deshalb auch nicht vor Ort im Gerichtssaal. Sie bestreiten die Tat. Es gilt als ausgeschlossen, dass sie bei einer möglichen Verurteilung von Russland ausgeliefert werden.

Der Fall hat politische Brisanz, weil nach Darstellung der niederländischen Anklage auch Russland an dem Abschuss beteiligt war. Moskau bestreitet jede Beteiligung. In Russland kursierte lange eine Version, wonach die Maschine von einem ukrainischen Kampfjet abgeschossen worden sei. Beweise dafür gibt es nicht. Kremlchef Wladimir Putin hatte kurz nach dem Abschuss die Ukraine allein verantwortlich gemacht.

Das Gericht will von diesem Dienstag an das umfangreiche Prozess-Dossier vorlegen: mehr als 60.000 Seiten und eine Fülle an Video- und Audioaufnahmen sowie Fotos und Telekom-Daten. Mit einem Urteil in Amsterdam wird nicht vor Ende des Jahres gerechnet.