Kurz nach dem Ablauf eines Ultimatums der radikal-islamischen Hamas-Organisation haben militante Palästinenser am Montag zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert. Die israelische Armee zählte nach eigenen Angaben mehr als 150 Geschosse aus dem Gaza-Streifen. Dutzende davon seien von der Raketenabwehr "Iron Dom" abgefangen worden, andere seien auf unbewohnte Flächen gestürzt. Bislang soll ein Zivilist verletzt worden sein. Nach israelischen Angaben dauerte der Beschuss am Dienstagmorgen noch an. Zu den Angriffen bekannte sich die Hamas als auch die Gruppe "Islamischer Dschihad".

In Jerusalem ertönten die Sirenen, was eher selten vorkommt. Die Polizei räumte die Klagemauer und brachte hunderte jüdische Gläubige in Sicherheit. Zahlreiche Einwohner suchten Zuflucht in Luftschutzbunkern. Das Parlament in Jerusalem wurde Berichten zufolge geräumt. Auch in anderen Städten Israels ertönten die Warnsirenen.