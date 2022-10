Giorgia Meloni ist als erste Frau in der Geschichte Italiens als Ministerpräsidentin vereidigt worden. Die Postfaschistin und Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia legte dazu am Samstag vor Staatschef Sergio Mattarella den Eid ab. Auch die Frauen und Männer ihres Kabinetts wurden im Quirinalspalast in Rom eingeschworen.