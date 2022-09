Wer regiert Großbritannien? Konservative klären Johnson-Nachfolge

Die bis zu 200.000 Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer die neue Regierung anführen und in Downing Street 10 einziehen wird. Als Favoritin gilt die derzeitige Außenministerin Liz Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen, Ex-Finanzminister Rishi Sunak, liegt.