Die Finanzminister der sieben führenden Industrienationen (G7) haben sich auf eine weltweite Steuerreform und das Ziel einer globalen Mindeststeuer von 15 Prozent für Unternehmen verständigt. Dies geht aus der am Samstag veröffentlichten Abschlusserklärung des zweitägigen Ministertreffens in London hervor.

Demnach sollen Großkonzerne künftig eine Mindeststeuer in Höhe von mindestens 15 Prozent dort zahlen, wo sie ihre Umsätze erzielen. Bislang zahlen Konzerne dort Steuern, wo sie ihren Firmensitz haben. Deshalb haben viele Unternehmen ihren Zentrale in Länder mit niedrigeren Unternehmenssteuern verlagert. Besonders im Fokus liegen große Technologieunternehmen wie Google und Co.