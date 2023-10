Der Linke-Politiker Gregor Gysi hat eine gemeinsame Vermittlung der USA und China im Krieg in Nahost ins Gespräch gebracht. "Früher hat Ägypten immer versucht, zu vermitteln. Diesmal ist das Problem aber zu groß", sagte Gysi MDR AKTUELL. Die beiden Supermächte müssten in einem Zweckbündnis eine Vermittlung versuchen. "Das scheint mir im Augenblick tatsächlich eine geeignete Vermittlung zu sein."

China stehe zwar nicht direkt an der Seite der Palästinenser, "aber auf jeden Fall näher als Biden", erklärte der Linke-Politiker. Die USA stünden an der Seite Israels. "Wenn die beiden Mächte zusammengehen würden, um diesen Konflikt irgendwie zu lösen, dann wäre das vielleicht sinnvoll." Auch das direkte Verhältnis zwischen China und den USA könnte so verbessert werden, meinte Gysi. Beide würden akzeptieren, dass sie aufeinander angewiesen seien.