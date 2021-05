Der Linkenpolitiker betonte aber auch, dass er vor allem die USA in ihrer Kritik an dem osteuropäischen Land für wenig glaubwürdig halte. "Denn die ersten, die das gemacht haben, das waren die USA, als sie erzwungen haben, das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Morales in Wien zu landen, weil sie glaubten, Snowden sei an Bord, den sie dort festnehmen wollten." Gysi sagte weiter, der Westen liefere immer das Beispiel und der Osten ziehe nach. Die Sache mit dem bolivianischen Präsidenten sei als Bagatelle abgetan worden. So mache Völkerrecht Schule. "Ich möchte gerne, dass wir wieder zurückkehren zum Völkerrecht – aber dazu müsste die internationale Staatengemeinschaft sich aufraffen, der Westen muss aufhören, das Recht zu verletzen, dann kann man auch berechtigt von allen anderen fordern, es nicht zu tun."