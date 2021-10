Die Bekämpfung der Corona-Pandemie weltweit ist das Topthema des G20-Gipfels in Rom. Die Staats- und Regierungschefs diskutieren vor allem, wie ärmere Länder besser mit Impfstoff versorgt werden können.

Der Klimaschutz ist das zweite zentrale Thema. Offenbar steht ein Abbau klimaschädlicher Subventionen auf der Tagesordnung.

Begleitet wird der Gipfel von Protesten.

Die Staats- und Regierungschefs der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) haben am Samstag in Rom mit ihren Beratungen über ehrgeizigere Klimaschutzziele und eine bessere Pandemiebekämpfung begonnen. Gastgeber Mario Draghi appellierte zum Auftakt an seine Kolleginnen und Kollegen, sich auf eine stärkere internationale Zusammenarbeit zu besinnen: "Ob Pandemiebekämpfung, Klimaschutz, ein gerechtes globales Steuersystem – es gibt keine Option, dies alles allein zu erreichen", sagte der italienische Ministerpräsident. Der Gipfel in Rom ist das erste Präsenz-Treffen der G20 seit mehr als zwei Jahren.

Diskussion um Impfstoffversorgung

Als zentrales Thema des ersten Gipfeltags nannte Draghi der Versorgung ärmerer Länder mit Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Welt sei nahe daran, das von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgegebene Ziel einer weltweiten Impfquote von 40 Prozent bis Ende des Jahres zu erreichen. Allerdings weise der globale Impffortschritt "massive Ungleichheiten" auf. "In den ärmsten Ländern haben nur rund drei Prozent mindestens eine Impfdosis erhalten", sagte Draghi. Die Welt müsse "alles tun, die globale Impfquote bis Mitte 2022 auf 70 Prozent zu steigern".

Beim Thema Corona gab es allerdings auch Differenzen. Der russische Präsident Wladimir Putin warf der G20-Gruppe eine Behinderung der internationalen Impfkampagne vor. "Wegen der Entscheidungen der G20 haben Länder, die es nötig hätten, keinen Zugang zu Impfstoffen", kritisierte Putin am Samstag in seiner per Videoschalte zum G20-Gipfel nach Rom übertragenen Rede. "Gerade die Länder der G20 sind nicht bereit zu einer gegenseitigen Anerkennung von Impfstoffen". Grund dafür seien "Protektionismus und unanständiges Konkurrenzdenken". Deutschland wird bei dem G20-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Olaf Scholz vertreten. Bildrechte: dpa

Abbau klimaschädlicher Subventionen auf der Agenda

Das zweite zentrale Thema des Gipfels ist der Klimaschutz. Unmittelbar vor dem Start der Weltklimakonferenz in Glasgow wird mit Spannung erwartet, welches Signal die G20 aussenden. Erwartet wird, dass sich die Staats- und Regierungschefs abermals dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens von 2015 verpflichten.

In einem Entwurf für das Abschlusspapier des Gipfels, aus dem die Deutschen Presse-Agentur zitiert, ist die Rede von einem stufenweisen Abbau von Subventionen für fossile Energien bis 2025. In dem Textentwurf ist demnach die Rede von "unwirksamen Subventionen für fossile Brennstoffe, die verschwenderischen Verbrauch fördern". Unklar ist, was damit genau gemeint sein könnte.

Proteste unter anderem von Klimaschützern

Die Beratungen der Spitzenpolitiker werden von Protesten begleitet. Tausende gingen am Samstag in Rom auf die Straße. Unter den Demonstranten waren unter anderem Klima-Aktivisten und linke Gruppen. Protestierende in Rom. Bildrechte: dpa

Die Menschen zogen vom Süden Richtung historisches Zentrum. Am Vormittag blockierten einige Dutzend Klima-Aktivisten eine Straße, die in Richtung des G20-Veranstaltungsortes im Stadtteil Eur im Süden Roms führt. Polizisten trugen die sitzenden Demonstranten von der Fahrbahn. In der Stadt sind fast 5.300 zusätzliche Sicherheitskräfte im Einsatz.