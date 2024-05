Russland hat Vorwürfe der Bundesregierung zurückgewiesen, als Drahtzieher hinter Hackerangriffen auf die SPD sowie verschiedene Unternehmen zu stehen. Der russische Geschäftsträger in Berlin habe bei seiner Einbestellung am Freitag die "Anschuldigungen einer Beteiligung staatlicher russischer Strukturen in der fraglichen Angelegenheit" zurückgewiesen, erklärte die russische Vertretung in Deutschland im Onlinedienst Telegram.



Hintergrund sind Hackerangriffe gegen die SPD und deutsche Unternehmen aus den Bereichen Logistik, Rüstung, Luft- und Raumfahrt und IT-Dienstleistungen aus dem vergangenen Jahr. Die Bundesregierung hatte dafür am Freitag die Einheit ATP28 des russischen Militärgeheimdienstes verantwortlich gemacht. Auch die Vorwürfe zu Aktivitäten der Gruppe "im Allgemeinen" seien "ohne Beweise und unbegründet", heißt es weiter von der russischen Vertretung.