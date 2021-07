Den Mord an Haitis Präsident Jovenel Moïse sollen 26 kolumbianische Söldner und zwei US-Amerikaner haitianischer Herkunft begangen haben. Haitis Nationalpolizei führte in der Nacht zu Freitag in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince 15 festgenommene Kolumbianer und zwei US-Bürger haitianischer Abstammung vor.