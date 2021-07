In Haiti ist Präsident Jovenel Moïse nach Angaben der Regierung ermordet worden. Der scheidende Ministerpräsident Claude Joseph teilte mit, Unbekannte hätten in der Nacht die Privatresidenz des Staatschefs überfallen und Moïse erschossen. Die Frau des Präsidenten sei bei dem Angriff verletzt worden. Einzelheiten und Hintergründe der Tat sind noch unklar.

In dem von Armut und Kriminalität geprägten Land kommt es immer wieder zu gewaltsamen Protesten gegen die Regierung. Die Opposition hatte die Rechtmäßigkeit von Moïses Präsidentschaft bestritten. Der Staatschef war 2016 gewählt worden, hatte sein fünf Jahre dauerndes Amt aber erst 2017 übernommen und wollte deshalb erst 2021 abdanken. Kritiker waren jedoch der Meinung, dass der Staatschef am 7. Februar dieses Jahres hätte abdanken müssen. Auch der Oberste Gerichtshof hatte entschieden, dass er zurücktreten müsse.



Haiti ist das ärmste Land Lateinamerikas. Etwa 70 Prozent der 11,2 Millionen Einwohner des karibischen Inselstaates leben in Armut.