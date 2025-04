Es war ein später Freitagabend Anfang April, als in Cambridge an der nordamerikanischen Ostküste, der Heimat der Universität Harvard, ein Brief eintraf. Fünf Seiten waren es, unterschrieben von Beamten dreier Bundesbehörden, höflich im Ton, doch inhaltlich eine Kriegserklärung. Innerhalb der Regierung Trump war der Brief noch gar nicht abgestimmt und beschlossen, verfrüht wurde er gesendet.