Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien schickt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) erste Hilfsgüter per Flugzeug ins Katastrophengebiet. Nach Angaben einer Sprecherin soll die Maschine am Freitag auf dem Flughafen Halle/Leipzig beladen werden und voraussichtlich noch am frühen Nachmittag abheben.