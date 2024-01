Die Daten mit erhoben und ausgewertet hat der italienische Ökonom Pietro Bomprezzi, der am Institut für Weltwirtschaft Kiel forscht: "Wir haben die Daten seit dem Beginn des Krieges gesammelt. Wir benutzen für unsere Statistiken ausschließlich Informationen, die durch die Geber-Staaten öffentlich zugänglich gemacht wurden. Es ist nicht einfach, alle Informationen zu sammeln, zu kategorisieren und zusammenzuführen. Es ist eine sehr mühsame Tätigkeit, aber wir haben uns inzwischen gut eingearbeitet."

Da es schwer sei, die Unterstützung der Geberländer miteinander zu vergleichen, habe man bestimmte Kriterien entwickelt, sagt Bomprezzi: "Wir schauen auf drei Hauptkategorien: finanzielle, militärische und humanitäre Hilfe – also Hilfe, die direkt in die Ukraine geht. Manche Länder geben mitunter auch indirekte Hilfe durch Trainingsmaßnahmen oder Hilfen für ukrainische Flüchtlinge. Diese Zahlen werden nicht in unsere Statistik eingearbeitet."