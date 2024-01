Dem DRK zufolge ist die Lage für die Zivilbevölkerung im Palästinensergebiet katastrophal, seitdem die Kämpfe zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas eskalierten. "Es fehlt an allem: an Medikamenten, an Trinkwasser, an Lebensmitteln, an warmen Decken, an Treibstoff und an Kleidung. Die meisten Menschen haben ihre Wohnung verloren oder befinden sich auf der Flucht", sagt Reuter.