Demnach gelten als Kriegsverbrechen heute schwere Verstöße von Angehörigen eines Krieg führenden Staates gegen anwendbares Völkerrecht. Kriegsverbrechen zählen zu dessen Kern und unterliegen dem sogenannten Weltrechtsprinzip, nach dem nationales Strafrecht auch auf Taten anwendbar ist, die keinen Bezug zum Inland haben, wenn sie international geschützte Rechtsgüter verletzen und nach fixiertem Völkerrecht strafbar sind.

Über die Artikel 25 und 26 des Grundgesetzes findet das Völkerrecht auch Eingang in das deutsche Recht. Auch eine sich verändernde Völkerrechtslage fließe über Artikel 25 in das deutsche Recht ein und auch "Personen sind kein völkerrechtliches Nullum mehr", wie es in einer juristischen Dissertation formuliert wurde, obwohl demnach noch immer nicht alles geklärt ist.

Kriegsverbrechen: Serbische Heckenschützen zielen während des Kriegs in Bosnien in den 1990er-Jahren regelmäßig auf Zivilisten in Sarajevo. Bildrechte: dpa Maßgeblich für Verfahren hierzulande ist das deutsche Völkerstrafgesetzbuch (VStGB), das am 30. Juni 2002 in Kraft trat. Ähnliche Regelungen haben aber auch andere Staaten in der EU und sie sind auch im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zu finden.



In den §§ 8 bis 12 des deutschen VStGB finden sich die einzelnen als Kriegsverbrechen zu bewertenden Tatbestände. Sie sind hier etwas anders aufgeteilt als im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag (siehe weiter unten). Inhaltlich sind sie aber weitgehend ähnlich dem Völkerrecht formuliert.

Schon der Angriffskrieg ist ein Verbrechen

Nicht nur in Deutschland gilt danach auch ein Krieg selbst schon als Verbrechen, wenn er durch einen Angriff begonnen wurde. So mag für den russischen Präsidenten Wladimir Putin neben der Propaganda auch dieser rechtliche Grund eine Rolle gespielt haben, weshalb in Russland nur von einer "milltärischen Spezialoperation" in der Ukraine gesprochen werden darf.

Wer einen Angriffskrieg führt (...) wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Paragraf 13 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB)

Als Angriff gilt gegen die Souveränität, territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete "oder sonst mit der Charta der Vereinten Nationen unvereinbare Anwendung von Waffengewalt durch einen Staat". Angeklagt werden kann, wer "das politische oder militärische Handeln eines Staates zu kontrollieren oder zu lenken" in der Lage ist. Für Ausländer wie Putin erscheint eine Verfolgung dessen allerdings nach dem deutschen Völkerstrafgesetz auch abhängig vom Recht des Tatorts.

Nationales und internationales Recht

Wegmarken der Entwicklung des Völkerstrafrechts und der Tatbestände von Kriegsverbrechen waren die Haager Landkriegsordnung von 1907, der Briand-Kellogg-Pakt 1928 und die Genfer Konvention nach dem Zweiten Weltkrieg. Danach gab es das eigens für die Nazi-Verbrechen eingerichtete Tribunal in Nürnberg sowie Sondergerichte etwa für den Völkermord in Ruanda und die Kriegsverbrechen in Jugoslawien – bis vor etwa 20 Jahren dann ein dauerhaft zuständiges internationales Gericht ins Leben gerufen wurde.

Slobodan Milošević: Wegen Kriegsverbrechen in Bosnien 2002 angeklagt, starb 2006 vor Abschluss des Verfahrens. Bildrechte: IMAGO / photothek Zuständig ist also heute – neben auch deutschen Gerichten – seit 2002 vor allem der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag in den Niederlanden, nicht der Internationale Gerichtshof (IGH) an dem gleichen Ort, der jedoch schon 1945 gegründet worden war.



Vor dem IGH wird jedoch nur zwischen Staaten verhandelt. Gleichwohl hatte der IGH am 16. März 2022 nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar eine einstweiligen Anordnung erlassen, die Moskau auffordert, die militärische Gewalt in der Ukraine sofort einzustellen, was von Russland allerdings vollständig ignoriert wird.

Rechtliche Grundlage des IStGH wiederum ist das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Dieses Gericht kann nur über Personen urteilen, nicht über Staaten. Auch kann es nur Verbrechen verfolgen, die in dem Statut benannt sind. Dazu gehören Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eben auch Kriegsverbrechen. Dazu listet Artikel 8 mit explizitem Bezug auf das Genfer Abkommen zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten von 1949 mehr als 30 Tatbestände auf, unter anderem:

vorsätzliche Tötung

Folter oder unmenschliche Behandlung

vorsätzliche Angriffe auf die Zivilbevölkerung

vorsätzliche Angriffe auf nicht militärisch genutzte zivile Objekte

die Vertreibung von Zivilisten und ihre rechtswidrige Überführung

der Missbrauch von Zivilisten als Schutz für das Militär

Geiselnahme und Gefangennahme von Zivilisten

das vorsätzliche Aushungern der Zivilbevölkerung

Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei und jede Form sexueller Gewalt

die militärische Verwendung von Kindern unter fünfzehn Jahren

Zerstörung und Raub von Eigentum ohne militärischen Grund

die Verwendung von Gift und erstickenden Stoffen

Geschosse und Waffen, die überflüssige Leiden verursachen

Waffen, die ohne Unterscheidung auch Zivilisten treffen

Auch Aggressionen, also Angriffskriege können seit 2018 vom IStGH behandelt werden. Dazu gehören die Invasion und Besetzung eines anderen Staatsgebiets, Bombardierungen und Blockaden von Häfen und Küsten.

Der IStGH ist aber nicht immer zuständig. Er kann nach dem 1. Juli 2002 begangene Verbrechen neben anderen Bedingungen nur dann verfolgen, wenn mutmaßliche Täter einem Mitgliedsstaats des Statutes angehören oder ihre Taten auf dem Territorium eines Mitgliedsstaates begangen wurden.

Von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen sind bisher 124 dem Statut beigetreten. Nicht dabei sind unter anderem Russland, die USA und Israel. Die Ukraine hat das IStGH-Statut zwar unterzeichnet, den Vertrag jedoch nicht ratifiziert. Trotzdem könnte das Gericht ins Spiel kommen, wenn ein Staat, der nicht Mitglied ist, eine Zuständigkeit des IStGH formell anerkennt und auf seinem Territorium mutmaßliche Kriegsverbrechen verübt wurden.