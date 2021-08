Seit Juli haben die Flüchtlingszahlen an der fast 680 kilometerlangen EU-Außengrenze zwischen Litauen zu Belarus sehr stark zugenommen, so Piotr Switalski, Sprecher der Grenzschutzagentur Frontex. Insgesamt wurden in diesem Jahr 4.300 illegale Einreisen registriert, allein 600 in den ersten zehn Augusttagen: "Das ist ein deutlicher Anstieg, da dieser Grenzabschnitt normalerweise nur sehr wenige illegale Grenzübertritte verzeichnet. Zum Beispiel waren es nur 22 im Januar, 14 im Februar oder neun im März dieses Jahres. Zwei Drittel aller Migranten waren irakischer Herkunft, gefolgt von Staatsangehörigen des Kongo und Kameruns. Nicht nur in Litauen, auch in Lettland und Polen ist die Zahl der illegalen Grenzübertritte inzwischen gestiegen."