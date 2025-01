Reaktionen Internationale Pressestimmen: "Merz bricht ein Tabu"

30. Januar 2025, 14:11 Uhr

Am Mittwoch stimmten die CDU und die FDP gemeinsam mit der AfD für eine drastische Verschärfung der Migrationspolitik in Deutschland. An CDU-Chef Friedrich Merz gibt es seitdem viel Kritik. Und auch aus dem EU-Ausland kommt Kritik – ein Blick in die internationale Presse.