Der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur Harald Kujat geht von einer baldigen Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan aus. Kujat sagte MDR AKTUELL: "Die Taliban sind politisch stark und werden auch militärisch stärker. Innerhalb kürzester Zeit werden sie die Macht in Afghanistan übernehmen." Kujat macht dafür das politische Scheitern der Afghanistan-Mission verantwortlich, deren Ende am Mittwoch von den Nato-Staaten beschlossen wurde. Der Versuch, ein demokratisches System zu etablieren, habe nicht funktioniert. "Die Taliban werden erst an der Regierung beteiligt und dann das Land übernehmen. Große Teile des Landes haben sie ohnehin schon unter ihrer Kontrolle", sagte Kujat.