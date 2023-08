Das Problem ist: Man muss sich in der Breite organisieren. Eines der großen Fragezeichen von Prigoschins Marsch auf Moskau war: Was passiert dann in Moskau? Was ist, wenn sie Moskau erreicht hätten? Dass sie so weit gekommen sind, zeigt, dass es Kollaborationen in der Armee gegeben hat. Da sind ja auch einige Generäle schon verhaftet oder verschwunden und nicht mehr auf der Bildfläche. Aber die große Frage ist: Wer würde sich ihnen denn politisch anschließen, wenn der Führer selbst weg ist? Wer würde sich einfach irgendwelchen Wagner-Soldaten anschließen, wenn sie so einen spontanen Marsch auf Moskau erneut vornehmen? Da gibt es ja keine politische Führungsfigur, da gibt es kein Ziel, da gibt es keinen Sprecher. Und 3.500 Mann sind, wenn man sich die Größe des russischen Polizeiapparats anschaut und es keine Kollaboration mit der Armee gibt, eine recht beherrschbare Größe. Also in dem Sinn: Nein.