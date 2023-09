Iran Vater von Mahsa Amini festgenommen

Die junge Kurdin Mahsa Amini starb am 16. September 2022 nach ihrer Festnahme durch die "Sittenpolizei" in Teheran. Sie war festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen haben soll. Aminis Tod löste monatelange Demonstrationen im ganzen Land aus . Hunderte Menschen wurden dabei getötet, unter ihnen auch Sicherheitskräfte. Tausende Menschen wurden festgenommen.

Auch in Deutschland, etwa in Berlin, Hamburg sowie in Frankfurt, und in Großbritannien gab es am Jahrestag Aktionen zum Tod der jungen Iranerin.