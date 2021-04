Iran-Atom-Abkommen EU führt Gespräche über US-Rückkehr

Hauptinhalt

Nach monatelangem Stillstand im Streit über das Atom-Abkommen mit dem Iran deutet sich nun Bewegung an. Auf einer Videokonferenz am heutigen Freitag soll ein Weg gefunden werden, der die USA in das Abkommen zurückführen könnte. US-Präsident Joe Biden hatte im Vorfeld Interesse an einer Rückkehr der USA in das Abkommen angedeutet, daran aber auch Bedingungen geknüpft.