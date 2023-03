Der Iran hat nach der Ausweisung zweier iranischer Diplomaten aus Deutschland zwei Angehörige der deutschen Botschaft in Teheran ausgewiesen. "Das Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt und ihn über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt", sagte Ministeriumssprecher Nasser Kanaani am Mittwoch in Teheran nach einem Bericht der regimetreuen Nachrichtenagentur "Mehr".