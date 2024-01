Bei einem Anschlag am Todestag des iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in der Stadt Kerman bei zwei Explosionen mindestens 103 Menschen getötet worden. Staatsmedien berichteten zudem von rund 190 Verletzten. Irans Regierung stufte den Angriff nahe dem Grab des 2020 getöteten Generals als Terrorattacke ein. Es war der tödlichste Anschlag in der rund 45-jährigen Geschichte der Islamischen Republik.

Irans Innenminister Ahmad Wahidi kündigte ebenfalls an, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Wahidi sagte, die meisten Menschen seien bei der zweiten Explosion ums Leben gekommen. Die genauen Hintergründe werden demnach untersucht. Auch Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei kündigte scharfe Konsequenzen für die Urheber des Anschlags an.

Kerman liegt in der gleichnamigen iranischen Provinz, umgeben von weiten Wüstengebieten. Auch am Mittwoch pilgerten Menschenmassen durch die Straßen der Provinzhauptstadt zu Soleimanis Grabstelle. Nur wenige Hundert Meter entfernt sollen sich die Explosionen ereignet haben. In einem live im Staatsfernsehen übertragenen Ausschnitt waren ein Knall und Schreie zu hören. In den Videos war zu sehen, wie Panik ausbrach und Menschen vom Ort der Explosionen flüchteten.