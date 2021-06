Raisi galt als Wunschkandidat der politischen Elite in Teheran und als enger Vertrauter von Ajatollah Ali Chamenei, dem geistlichen und politischen Oberhaupt der Islamischen Republik. Raisi ist Kleriker und war in den vergangenen drei Jahrzehnten in der Justizbehörde tätig, zunächst als Staatsanwalt, später als Richter. Seit 2019 ist er Justizchef. Schon vor vier Jahren bewarb sich Raisi um das Präsidentenamt, scheiterte aber damals am aktuellen Amtsinhaber Ruhani.