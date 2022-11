Dass nun besonders Exil-Iranerinnen und –Iraner mit Email-Kampagnen auf das Schicksal der Menschen im Iran hinweisen, findet der Konfliktforscher Dr. Jannis Grimm von der FU Berlin wenig erstaunlich. Ähnliche Entwicklungen ließen sich bereits früher beobachten, erklärt er: "Die Forschung zum Arabischen Frühling etwa in Libyen, Syrien oder dem Jemen hat gezeigt, dass sich einzelne gut integrierte Diaspora-Communities besonders stark an Lobbying und medialen Aufmerksamkeitskampagnen beteiligen. Und das ist natürlich wichtig, um Themen präsent zu halten, die sonst in einem 'abgeschlossenen Raum' passieren können."

Unabhängig von dieser spezifischen Mail-Aktion: Dass über die aktuellen Proteste im Iran mehr berichtet wird als über vergangene Proteste, liege auch an der Mobilisierung der Diaspora hier, ist sich Grimm sicher: "Wir haben eine gut organisierte, wenn auch heterogene iranische Diaspora in Deutschland, die als Expertinnen und Experten Geschehnisse einordnet." Ob in der Politikberatung, in Thinktanks oder in Medien: sie seien sehr gut integriert und vernetzt "und haben neben Expertise mittlerweile auch Routine darin, politische Proteste im Iran hier anknüpfungsfähig zu machen".



Bei Mail-Kampagnen komme dazu, dass gerade die niedrige Hürde es einer großen Bandbreite an Menschen ermögliche, sich daran zu beteiligen, sagt Grimm. Zugleich böten Email-Kampagnen auch Handlungsoptionen für Leute, die Solidarität ausdrücken wollen und ohnehin sehr geringe Möglichkeiten aus dem Ausland haben.