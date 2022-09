Auslöser der regimekritischen Proteste im Iran ist der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini. Sie war wegen angeblich unislamischer Bekleidung von der Sittenpolizei festgenommen worden und danach in der Obhut der Polizei gestorben. Nach Polizeiangaben war sie vor ihrem Tod wegen Herzversagens zunächst in Ohnmacht und danach ins Koma gefallen. Am Freitag wurde ihr Tod bestätigt. An der Erklärung der Polizei, was zum Tod der Frau geführt hat, gibt es Zweifel. Amnesty International teilte mit, es gebe "Vorwürfe von Folter und anderen Misshandlungen während des Gewahrsams".