Auslöser der Proteste im Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Die sogenannte Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die Kleidungsvorschriften des Regimes verstoßen haben soll. Amini starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seither wurden nach Angaben von Menschenrechtlern etwa 15.000 Teilnehmer der Demonstrationen festgenommen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Ihre Zukunft ist nach wie vor ungewiss. Oft wissen Familienmitglieder nicht einmal, ob ihre vermissten Angehörigen noch leben und wenn ja, in welchem Gefängnis sie inhaftiert sind.