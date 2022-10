Am Montag äußerte sich die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock. Es sei "kaum zu ertragen, was an der Sharif Universität" in Theran passiert. Der Mut der Menschen im Iran sei unglaublich. "Und die rohe Gewalt des Regimes Ausdruck der puren Angst vor der Kraft von Bildung und Freiheit", schrieb die Grünenpolitikerin auf Twitter.