Nach den Angriffen der radikalislamischen Hamas sind israelische Orte weiterhin umkämpft. Wie die israelische Armee mitteilte, geht es um bis zu acht Orte im Grenzgebiet zum Gazastreifen. Insgesamt gehe man von 1.000 bewaffneten Palästinensern aus, die auf israelisches Gebiet eingedrungen seien. Ein Armee-Offizier räumte ein: "Es dauert länger als erwartet, die Dinge wieder in eine defensive Sicherheitslage zu bringen." Die Hamas sei immer noch in der Lage, nach Israel einzudringen. Zudem würden Dutzende Israelis im Gazastreifen festgehalten.

Wegen des Kriegs mit der Hamas mobilisiert Israel rund 300.000 Reservisten. Dies sei die größte Mobilisierung in der israelischen Geschichte in so kurzer Zeit, bestätigte ein Armeesprecher am Montag.