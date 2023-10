Das israelische Militär hat den Einwohnern des nördlichen Gazastreifens auch am Samstag einen Zeitraum ohne Angriffe zugesichert, um sich in den Süden Gazas zu begeben. Zwischen 10:00 und 16:00 Uhr Ortszeit sollten die Bewohner von Beit Hanun auf einer eingezeichneten Fluchtroute nach Chan Junis gehen. Das teilte ein Sprecher der Armee auf der Plattform X (früher Twitter) mit. Dort sei in den angegebenen Stunden Bewegung "ohne Schaden" möglich.