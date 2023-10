Angesichts der zunehmend bedrohlichen Lage im Nahen Osten plant das Auswärtige Amt, weitere deutsche Staatsbürger aus dem Gazastreifen zu holen. Wie ein Sprecher des Ministeriums am Samstag in Berlin erklärte, befinde sich noch "eine niedrige dreistellige Zahl von deutschen Staatsangehörigen" in dem Palästinensergebiet. "Wir stehen mit diesen in Kontakt und schauen, wie wir sie bei Ausreiseplänen unterstützen können", fügte der Sprecher hinzu. Dazu sei man in Abstimmung mit israelischen und ägyptischen Kollegen. Genauere Angaben zu einer konkreten Vorbereitung wollte das Ministerium aus Sicherheitsgründen nicht machen.