Bodenoffensive Israels verschoben

Das israelische Militär hat seine für dieses Wochenende geplante Bodenoffensive verschoben. Die Nachrichtenangentur dpa beruft sich auf Informationen der "New York Times", die Offensive soll wegen des bewölkten Himmels und der deswegen erschwerten Sicht für Piloten und Drohnen vertagt worden sein. Das israelische Militär wolle die politische und militärische Führungsebene der Hamas-Terroristen im Gazastreifen auslöschen.

In dem Zeitungsbericht heißt es weiter, es bestehe die Gefahr, dass sich Israel in monatelange blutige Häuserkämpfe verstricke. Es werde angenommen, dass sich Zehntausende von Hamas-Kämpfern in Bunkern und Hunderte Kilometer langen unterirdischen Tunnelsystemen unter Gaza-Stadt und den umliegenden Teilen des nördlichen Gazastreifens verschanzen. Israels Armee gehe davon aus, dass die Hamas versuchen wird, Tunnel unter den vorrückenden Bodentruppen zu sprengen.

Den Angaben zufolge plane die Hamas zudem, durch geheime Tunnelausgänge hinter die israelischen Linien zu gelangen und von hinten anzugreifen. Ein strategisches Dilemma sei zudem, dass die Terroristen sich unter der Erde mit Geiseln verschanzen könnten und dann nur noch schwer auszuschalten seien, hieß es. Zwischen 150 und 200 Menschen wurden schätzungsweise in den Gazastreifen verschleppt, wie Israels Sicherheitsberater Tzachi Hanegbi am Samstag wissen ließ. Außenministerin Annalena Baerbock hatte darauf gedrängt, alle Geiseln freizulassen. Der Bundesregierung seien acht Fälle von deutschen Staatsangehörigen unter ihnen bekannt, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri in Kairo.

Gazastreifen komplett abgeriegelt

Die radikalislamische Hamas hatte vor einer Woche einen Großangriff auf Israel gestartet. Auf israelischer Seite wurden nach vorläufigen Angaben mehr als 1.300 Menschen getötet, bei den folgenden Angriffen der israelischen Armee auf den Gazastreifen starben nach Angaben der Hamas-Behörden bisher mehr als 2.200 Menschen. Im Gazastreifen sind nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums bislang 2.329 Palästinenser getötet worden.